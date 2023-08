Mac Toto USB wint Pavo Cup zesjarigen

Met de winst in de halve finale, in het eerste onderdeel van de finale en 90 punten van gastruiter Daniel Bachmann Andersen is Mac Toto USB (Toto Jr. x Jazz) de winnaar van de Pavo Cup voor zesjarigen geworden. Hexagon's Mr. Magnum (Expression x Valdez) kreeg het hoogste puntenaantal van de Deense ruiter (92 punten) en klom naar de tweede plaats in het klassement. Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) eindigde als derde.

Met Daniëlle Heijkoop werd Mac Toto USB vorig jaar nog derde in de Pavo Cup voor vijfjarigen, dit jaar werd het de eerste plaats. In zowel de halve finale als in het eerste onderdeel van de finale overtuigde hij met zijn gedragenheid, balans en oprichting.

Mr. Magnum verslaat Mauro Turfhorst

Thamar Zweistra stuurde Hexagon’s Mr. Magnum in de halve finale nog naar de zesde plaats, maar werd dankzij een ex aequo tweede plaats vanochtend en het hoogste puntenaantal van Bachmann Andersen uiteindelijk reservekampioen. Mauro Turfhorst kreeg van Bachmann Andersen 89 punten.

