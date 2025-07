De Pavo Cup-voorselectie die op woensdag 9 juli in Hulten gepland stond, is verplaatst naar Green Valley Estate in Deurne. Tijdens de Centrale Keuring in Hulten bleken er onvoorziene omstandigheden, waardoor het besluit genomen is om de Pavo Cup-voorselectie te verplaatsen. Het tijdschema en de starttijden blijven ongewijzigd.