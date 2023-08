Startlijst halve finale Pavo Cup gepubliceerd

De startlijsten voor de halve finale van de Pavo Cup staan online. Op donderdag 10 augustus wordt op het KWPN Centrum in Ermelo om 09.00 uur 's ochtends afgetrapt met de halve finale voor de zesjarigen. In deze rubriek nemen onder andere oud Pavo Cup-kampioen McLaren (Morricone I x Sir Donnerhall I) en Mauro Turfhorst (Zonik x Negro) het tegen elkaar op. Om 10.00 uur wordt er gestart met de halve finale voor vierjarigen en om 12.30 uur met de halve finale voor vijfjarigen.

Bij de vierjarigen staan er 58 paarden op de startlijst, waaronder tien goedgekeurde KWPN-hengsten: Renate van Uytert met Extreme U.S. (v. Escamillo) en O’Toto van de Wimphof (v. Toto Jr.), Charlotte Fry met O’Frederic (v. For Romance I) en Secret Lover (v. Secret), John Tijssen met Osaka P (v. Escolar), Kim Alting met Ozzy TN (v. Ibiza) en Robin Heiden met One Million (v. Vivaldi). Ook de drie Gelderse hengsten maken hun opwachting: Odeer (v. Atze) met Anouk Noordman, Ojee B (v. Ibsen B) met Anouk Slabbers en Odin (v. Edmundo) met Dirk Jan van de Water. Dinja van Liere rijdt in deze rubriek On Air (v. Fontaine TN), die recent vierde werd in de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Vijfjarigen

54 vijfjarigen maken hun opwachting in de halve finale. Van Just Wimphof nemen zijn drie goedgekeurde zonen Network (Femke de Laat), Nick Wimphof (John Tijssen) en Number Two (Jill Borgers) deel. Daarnaast komen de goedgekeurde KWPN-hengsten Next Romancier (v. Fürst Romancier) met Robin Heiden, Night Shadow (v. Guardian S) met Amber de Groot, Nashville Star (v. Desperados FRH) met Dinja van Liere, Dark Rousseau (v. Dettori) met Kim Alting, Nordic Blue Hors (v. Totilas) met Daniëlle Heijkoop, Newport (v. Toto Jr.) met Febe van Zwambagt en Nacho (v. Negro) met Charlotte Fry in actie. In deze leeftijdscategorie maken ook de WK-gangers Dutch Dream (v. Dream Boy) met Edith Chardon en Nashville SW (v. Secret) met Femke de Laat en de reservekampioene van vorig jaar, Nanny Mc Phee (v. Vitalis) met Judith Ribbels hun opwachting.

Zesjarigen

Oud Pavo Cup-kampioen McLaren en Mauro Turfhorst, die recent vierde werd op het WK Jonge Dressuurpaarden, worden bij de zesjarigen beide voorgesteld door Dinja van Liere. Zij kunnen concurrentie verwachten van 24 andere zesjarigen, waaronder de KWPN-hengsten More Legends (v. Four Legends KS) met Cynthia Eggenkamp en Merlot VDL (v. Bordeaux) met Femke de Laat. Maar ook WK-ganger Mercurius ACM (v. Dream Boy) is met amazone Amber Hage van de partij.

