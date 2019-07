Philipp Weishaupt ontsnapt na bizar ongeluk

In de prijs Nordrhein-Westalen, het hoofdnummer voor de springruiters op de vrijdag van CHIO Aken, kreeg Philipp Weishaupt de schrik van z'n leven. In de lijn naar de vijfde hindernis brak de pelham van zijn paard. De merrie Che Fantastica (v. Check in)ging, volledig stuurloos, veel te vroeg af op de oxer en crashte. Weishaupt en zijn paard kwamen er zonder kleerscheuren af.

Het was een echte nachtmerrie voor Philipp Weishaupt. Een wonder dat de Duitser eerst nog op zijn stuurloze merrie bleef zitten toen ze veel te vroeg afsprong op de oxer hindernis 5, en op miraculeuze wijze op de been bleef. Enkele sprongen na de landing ging de ruiter af en viel hard op zijn billen.

Tegenover World of Showjumping vertelt Weishaupt: “Op de eerste plaats ben ik blij dat mijn paard Che Fantastica niets mankeert. Ik voelde dat iets brak en probeerde haar voor de hindernis weg te sturen, maar het lukte niet. Wat mijzelf betreft, ik heb een flinke zwelling aan mijn staartbotje, ik ben echt beurs. Maar gelukkig niet ernstigs. Helaas heb ik me niet kunnen plaatsen voor de Grand Prix zondagmiddag. Ik had hele andere plannen voor het weekend, maar gelukkig komt er nog een Aken.”

Eerder viel ook André Thieme met de merrie Crazy Girl (v. Clinton), het paard struikelde op het water. De dochter liep een flinke snijwond op aan haar voorbeen wat gehecht moest worden.

