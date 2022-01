Ronde 1 WEF Challenge Cup voor Richard Vogel

Richard Vogel sprong met Caramba 92 (v. Comme Il Faut) gisteravond naar de zege in de eerste ronde van de WEF Challenge Cup in Wellington. De Duitser wist aan het einde van de rubriek Daniel Bluman met 0,8 seconden te verslaan. Vogel: "Ik was heel, heel blij dat hij vandaag eigenlijk al zo goed was, want normaal gesproken wordt hij steeds beter naarmate hij meer rondes loopt. Ik hoop dat we dat kunnen vasthouden."

Negen combinaties waren over het basis parcours foutloos gebleven. McLain Ward trok zijn paard terug, zodat acht ruiters vertrokken in de barrage. De eerste over het korte parcours was Conor Swail en de KWPN’er Gamble (v. Vingino). Het paar bleef foutloos in 38,66 seconden. Het bleek goed voor de vierde plaats.

Balcomb met nieuw paard derde

De Australische Lauren Balcomb en haar nieuwste aanwinst Verdini D’Houtveld Z (v. Verdi TN) snoepten een fractie van een seconde af van de tijd van Swail en eindigden uiteindelijk op de derde plaats in 38,63 seconden. Daarna was het Daniel Bluman die met Cachemire de Braize (v. Quality Touch Z) de leiding overnam in 37,15 seconden.

Bluman nipt geklopt

Lang kon Bluman niet genieten van zijn eerste positie want Richard Vogel wist met de elfjarige Caramba 92 er net onderdoor te duiken. De winnende tijd was 37,07 seconden. Vogel: “Ik was erg blij met de ronde, maar ik had niet verwacht dat ik vandaag zou winnen, want normaal gesproken is hij de eerste dagen een beetje spooky.”

Swail wint 1,40m-proef

In de internationale 1,40m-rubriek direct op tijd ging de zege naar Conor Swail met Cana van de Blom (v. Kashmir van Schuttershof). De Ier bleef McLain Ward en Bonnie M Z (v. Bentley vd Heffinck) een halve seconde voor. Isabella Russekoff werd derde met Balou’s Fly High (v. Balou du Rouet).

Vogel wint ook nationaal 1,45m

In de belangrijkste nationale rubriek over 1,45m zegevierde Richard Vogel opnieuw, nu met Looping Luna (v. Lord Fauntleroy). Nu werd Amanda Derbyshire tweede met Wonder If (v. Cevin Z) en Shane Sweetnam eindigde op de derde plaats met de KWPN’er Idool (v. VDL Zirocco Blue), gefokt door B. Ruitenberg-van der Veen en R. van der Veen.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl/persbericht WEF