Wereldbekerfinale 2026: Farrington nog steviger aan de leiding

Marcel Dufour
Kent Farrington met Greya Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

Fort Worth – Na de winst gisteren in het jachtspringen was ook vandaag Kent Farrington de sterkste in het tweede onderdeel van de Wereldbekerfinale springen. Met Greya (v.Colestus) was de Amerikaan de andere barragisten te snel af en pakte wederom het volle aantal te verdienen punten. De Japanner Eiken Sato stuurde Chadellano JRA (v.Chacco-Blue) naar de tweede plaats voor Kevin Staut met Visconti Du Telman (v.Toulon).

Mogelijk ook interessant