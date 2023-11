Aken en Al-Ula toneel voor FEI Wereldkampioenschappen 2026

Wie de FEI Wereldkampioenschappen 2026 wil bijwonen moet op twee plaatsen zijn: Aken en Al-Ala. Van 10 tot 23 augustus zal Aken het toneel zijn voor de wereldkampioenschappen springen, dressuur, para-dressuur, eventing, mennen en voltige. Op 17 oktober begint in Al-Ula het wereldkampioenschap endurance.

Aken staat internationaal bekend om zijn 100 jaar oude CHIO Aken en elk jaar komt de absolute wereldtop naar de grote grasvelden voor deze prestigieuze wedstrijd. In 2006 organiseerde Aken de vijfde editie van de FEI Wereldruiterspelen, het grootste hippische kampioenschap waarbij alle disciplines tijdens een kampioenschap en op een locatie verreden worden. In totaal vonden 576.000 mensen hun weg destijds naar Aken wat het een uniek kampioenschap maakte.

Algemeen directeur van het CHIO, Michael Mronz, is blij met de aanwijzing. ”We voelen ons vereerd en blij om samen met de Duitse federatie het FEI Wereldkampioenschap in 2026 te organiseren. Met maar liefst zes disciplines wordt het een onvergetelijk evenement en we willen nu alvast iedereen uitnodigen.

WK edurance in Al-Ula

Het Wereldkampioenschap endurance vindt 1000 km ten noordwesten van de Saoedische hoofdstad Riyad plaatsvinden in het aloude Al-Ula. Elk jaar wordt daar de Fursan Endurance Cup georganiseerd en in 2026 worden de eerste wereldkampioenschappen daar verreden. Volgens FEI president Ingmar De Vos wordt het een historisch kampioenschap en is de aanwijzing een belangrijke stap in de toekomst van de paardensport.

