Boekelo in de race voor WK Eventing, Aken wil zes WK’s organiseren

De FEI heeft vandaag de namen bekend gemaakt die op de shortlist staan voor het organiseren van de wereldkampioenschappen in 2026. Boekelo is samen met Aken en Burghley in de race voor de organisatie van het WK eventing. Aken is de enige kanshebber voor dressuur, springen, paradressuur, vierspannen en voltige. Ul Ala en Samorin krijgen op 18 november tijdens de jaarvergadering van de FEI te horen wie van de twee het WK endurance mag organiseren.