Lotte Krijnsen naar dik 70% bij WK-debuut: ‘Het is een fantastische ervaring’

Lotte Krijnsen maakte vandaag in Herning haar WK-debuut met Rosenstolz (v. Rotspon). De merrie was zichtbaar onder de indruk van de entourage bij binnenkomst en kon de spanning niet helemaal van haar afschudden in de Grade III-proef. Het scoreboard toonde 70,735% na afloop, genoeg voor de zevende plek.

Lotte Krijnsen en Rosenstolz hebben inmiddels een indrukwekkende palmares opgebouwd in de Paradressuur, maar Herning vormt hun vuurdoop op een wereldkampioenschap. Bovendien komt de combinatie in actie in een andere klasse, de amazone kwam vorig jaar nog aan start in Grade IV. “Het is ten eerste heel bijzonder om na slechts een paar ritten in de Grade III al naar het WK te mogen. Dat is een hele eer en mega gaaf! Ik ben dan ook heel blij om erbij te zijn in Herning, dit is een supermooie ervaring”, vertelt Krijnsen enthousiast.

Applaus heel spannend

De winnende proef kwam vanmiddag van Tobias Thorning Joergensen en zijn Jolene Hill (v. Blue Horse Schufro Hit) Met 78,676% volgde er een verpletterende score en de Deen kon dan ook rekenen op een uitgelaten reactie van het thuispubliek. Dit bleek voor Krijnsen een extra uitdaging. “Ik merkte met het losrijden al dat ze het applaus en alles er omheen heel spannend vond. Het publiek ging uit hun dak na de proef en scores van Tobias en Rosenstolz wilde het liefst gewoon weg, dat heeft ze in jaren niet meer gehad.”

Geen geduld

“In de Grade IV proef kun je de spanning nog een beetje wegrijden in de galop, maar in deze proef is het stap, draf en veel overgangen. Pas aan het eind van de proef lukte het haar om meer te ontspannen. Het was voor mij lastig om haar met mijn linkerbeen goed de hoek door te drukken en zo alles af te werken. Het halthouden was daardoor wat gehaast, normaal staat ze altijd vierkant stil. De laatste proef kregen we nog een 7,5 voor het achterwaarts, maar nu had ze daar geen geduld voor en dook ze achter het been.”

Fantastische ervaring

De amazone benadrukt nogmaals hoe mooi het is om op zo’n kampioenschap uit te mogen komen kijkt positief naar de volgende dagen. “Het is een fantastische ervaring en we gaan nu kijken of we op de tweede dag voor meer ontspanning en een nettere afwerking kunnen gaan.”

Uitslag

Bron: KNHS