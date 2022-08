Starttijden ontknoping landenwedstrijd springen

Vanavond is het zover: de ontknoping van de landenwedstrijd op dit Wereldkampioenschap springen. Om 21.00 uur komt de eerste combinatie het Stutteri ASK Stadion binnenrijden. De beste tien landen komen vanavond aan start maar voordat we gaan genieten van de ontknoping komen eerst de beste 24 individuele ruiters aan start. TeamNL begint vanaf de zevende startpositie en heeft nog alle kansen op een medaille. Thijssen mag de spits afbijten (31) gevolgd door van der Vleuten (41) en Vrieling (51). Smolders mag het karwei voor Nederland afmaken (60).

Van de 24 individuele ruiters staat McLain Ward er het beste voor met 3.11 strafpunten. De ruiters komen in omgekeerde volgorde aan start wat betekend dat degene met het slechtste resultaat mag beginnen. Dat zal vandaag dus de Chinese Ella Yunjing Wang zijn die gister een fenomenale foutloze ronde reed met haar grote schimmel en nu op 13.89 strafpunten staat.

TeamNL

Nederland klom gister op naar de vierde positie en gaat vandaag dus als zevende van start. Zowel individueel als met het landenteam zijn er nog alle kansen op medailles. Maikel van der Vleuten reed al twee fenomenale foutloze rondes wat zijn totaal op 1.96 strafpunten brengt. Door de goede ronde van gister is hij individueel opgeklommen naar de zevende plaats. Over Jur Vrieling zijn ronde van gister valt eigenlijk niks meer te zeggen. Het zag eruit alsof Long John Silver een oefenparcours sprong, zo simpel zag het eruit. Dankzij de fantastische nulronde heeft Vrieling ook nog genoeg kansen op een goede individuele klassering. Hij staat met 6.29 strafpunten nu op een 24e plaats. Als Sanne Thijssen en Harrie Smolders vandaag goed rijden hebben ook zij nog genoeg kansen om zondag individueel van start te mogen. Momenteel staat Smolders met 7.52 strafpunten op plaats 32 en Thijssen met 7.83 strafpunten op plaats 33.

Landenwedstrijd

Het gaat vanavond een hele spannende wedstrijd worden. Favoriet voor het goud Zweden leverde gister nul ronde na nul ronde en voegde geen strafpunten toe aan hun score van 3.69 strafpunten. Het gat met de nummer twee Frankrijk is minder dan een balk. Kevin Staut kende woensdag een hele ongelukkige start met een val in het parcours waardoor hij individueel is uitgeschakeld. Gister kwam hij wel opnieuw aan start voor het team en leverde een fantastische foutloze ronde wat Frankrijk op de tweede plaats hield.

België was op voorhand een geduchte concurrent voor de Zweden maar een val van Jos Verlooy zorgde ervoor dat de fouten van Nicola Philippaerts en Gregory Wathelet gingen meetellen. Hierdoor kwam de score uit op 13.49 strafpunten en is het Belgische team gezakt naar een vijfde plaats. Het verschil met Nederland, die op een vierde plaats staat, is slechts 0.18 strafpunten.

Op voorhand lijkt de strijd om het brons nog het meest spannend te worden. Op dit moment bezet Duitsland de bronzen positie met 11.76 strafpunten. De verschillen tussen Duitsland, Nederland en België zijn zo klein dat de strijd nog helemaal open ligt. Het beloofd dus een hele mooie wedstrijd te worden.

Startpositie TeamNL

Startlijst.