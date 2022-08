WK Herning: Sanne Voets knalt naar wereldrecord in Grade IV

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink deelde bij de bekendmaking van de teams al de grote ambities van NLO-WVM-TeamNL Para Dressuur in Herning. De doelstellingen lijken niet te hoog gegrepen, want het WK pakt tot nu toe goed uit voor het oranjekwartet. Sanne Voets beet zojuist het spits af voor Nederland in de landenwedstrijd en knalt naar een wereldrecord in Grade IV. “Een super begin! Ik teken ervoor dat de rest het ook zo goed doet.”

We spreken de bondscoach paradressuur direct na afloop van het eerste Nederlandse resultaat, de fenomenale proef van Sanne Voets die veelzeggend haar vuist in de lucht bokst na het afgroeten. “Het gaat hartstikke goed hier in Herning. We hebben inmiddels al goud, zilver en brons in de individuele wedstrijd. Sanne mocht zojuist als eerste aan start komen in de teamwedstrijd. Ze reed naar eigen zeggen een wereldrecord in deze proef met 78,4%. Het was ook een waanzinnige proef, ik vond haar nog beter dan in de individuele ronde waar ze het goud won. En dat is ook wel te zien als je score met anderhalf procent omhooggaat. Een super begin dus voor het team, ik teken ervoor dat de rest ook zo goed gaat”, lacht een tevreden Joyce van Rooijen-Heuitink.

Alle 4 ruiters aan start

Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink legt het WK-format nog eens uit: “We rijden vandaag en morgen de individuele proef en die telt voor de landenwedstrijd. Alle vier ruiters komen aan start, want we werken met een wegstreepresultaat. Dit betekent dat ik niet zoals in Tokio hoef te kiezen wie mee mag doen; iedereen mag een proef rijden. Je bent als team verplicht een ruiter te hebben in Grade III, maar dat resultaat hoeft niet mee te tellen bij de beste drie scores.”

Demi Haerkens om 13.44 uur aan de beurt

Demi Haerkens en EHL Daula (v.Gribaldi, in eigendom van EHL Horses P. Swinkels, R. Swinkels, B.Ugen) grepen afgelopen woensdag zilver en zaten de gouden Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v.Vivaldi, eigenaar RS2 Dressage Center) dicht op de hielen. De jonge amazone staat om 13.44 uur op de startlijst om de Nederlandse driekleur te verdedigen. Vanmiddag vindt aansluitend het eerste landenonderdeel van Grade I en II plaats, dan kunnen we het tussenklassement na de eerste dag opstellen. Frank Hosmar en Lotte Krijnsen maken morgen hun opwachting in respectievelijk Grade V en Grade III. Het resultaat dat de combinaties in deze landenproef behalen wordt opgeteld bij die van de individuele ronde, in iedere Grade kwalificeren de 8 hoogst scorende ruiters zich voor de Kür op Muziek van zondag.

Bron: KNHS