Jillian Giessen: ‘Iets teleurgesteld in punten’

Anne Boogman
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Jillian Giessen: ‘Iets teleurgesteld in punten’ featured image
Jillian Giessen met Seattle Park Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Anne Boogman

Jillian Giessen was vanmorgen de derde Nederlandse die in de dressuurring binnenreed op het WK eventing in Aken. Ze deed dit met de 13-jarige Australische volbloed Seattle Park (v. Rest xx). Het paar volbracht de moeilijk proef goed, zonder echte fouten te maken kwamen ze tot 65.76% (-34.2). “Ik was blij met mijn proef”, vertelt Jillian, “maar ben wel wat teleurgesteld in de punten, maar ja dat gebeurt soms.”

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