Military Boekelo-Enschede: Merel Blom houdt Nederlandse eer hoog

Merel Blom en haar negenjarige merrie Ceda (v. Aragorn) hielden vanmorgen de Nederlandse eer hoog in de cross van Boekelo. De amazone uit Aalten bleef knap foutloos en liep slechts tegen enkele tijdfouten aan. In het Nederlandse kampioenschap behoudt ze de leiding. Zojuist heeft de laatste teamruiter Raf Kooremans met Dimitri zijn cross beëindigd met 20 strafpunten voor een langsloper op 23.

Merel Blom moest een goed resultaat neerzetten voor TeamNL na de dramatische ronde van Andrew Heffernan. De negenjarige Holsteinse merrie Ceda ging fantastisch door het terrein en kwam niet in de problemen. Zelfs niet toen Blom werd gestopt omdat een hindernis hersteld moest worden.

“Het was genieten met paard. Echt een uniek goed paard, daar bof ik zo onwijs mee”, aldus een gelukkige Blom. “Ik heb een hele mooie ronde gehad. Ik heb een ander bit uitgeprobeerd, van de week ook al een paar keer mee gereden en het leek alsof ze het daar heel goed op ging doen. Aan het einde heb ik nog de juiste keuze gemaakt, ze kwam heel groot in, ik dacht ik rij voor het team en geen risico nemen en even een volte draaien. Alles pakte goed uit, maar het koste daar wel die veertien seconden.”

Raf Kooremans, de derde teamruiter, kreeg net als Heffernan een langsloper met Dimitri (v. Vaillant) op de punt van hindernis 23. Door de 20 strafpunten wordt hij ver teruggeworpen in het klassement.

Bron Horses.nl