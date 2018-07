Galopperen kunnen ze niet in Flevoland. Van de 26 gekeurde springmerries behaalden er slechts twee een score van 80 punten. Niet één scoorde hoger. Van de 35 dressuurmerries kregen er drie een maximale score van 80, ook hier geen hogere. Statistisch gezien is dat onwaarschijnlijk.

Veelgehoord jurycommentaar: “Wat weinig balans, mist wat balans”. Waar ligt het aan? Aan de jury? Ik denk van niet. Aan de bodem? Zou zomaar kunnen, zwaar, los en droog, evenals de buitenbaan waar de Centrale Keuring. plaatsvond. Nog zwaarder. Ook de glazen kantinewand op de korte zijde is al jaren een remmende factor voor de paarden, letterlijk. En het lage, ongeïsoleerde dak met binnentemperaturen tot boven de 30 graden.

De fokkers zijn veel kritischer geworden bij hun selectie, de trainingsstallen veel professioneler. Kortom, de fokkers selecteren en besteden 4 jaar intensieve arbeid en zorg aan hun paarden. De trainingsstallen investeren in kennis, accomodaties, trainingsfaciliteiten, nemen de paarden mee naar andere locaties zodat ze leren reizen en zich ook thuisvoelen in een nieuwe omgeving. Wat is er in de laatste 20 jaar veranderd aan de keuringslocatie? Eigenlijk niets. Niet professioneel. Niet passend bij het KWPN-paard.

Ook een bijdrage leveren aan Laat je horen!? Dat kan, graag zelfs! Klik hier voor de overzichtspagina met spelregels, uitleg en alle eerdere verschenen opinies.