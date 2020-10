KWPN en AES slaan handen ineen met gezamenlijke WBFSH-voordracht

Het KWPN en het AES kunnen elkaar in het dagelijks leven als concurrenten beschouwen, maar de stamboeken gaan met een WBFSH-voordracht een historische samenwerking aan. Het KWPN en het AES dragen Dr. Eva-Maria Broomer aan als Vice-President en Ralph van Venrooij als Uitvoerende Commissie.

“Het KWPN en het AES erkennen dat de uitdagingen waar onze branche nu en in de toekomst voor staat, alleen kunnen worden aangegaan door de handen ineen te slaan en relatie op te bouwen tussen stamboeken en landen”, valt te lezen in de voordracht.

Bevorderen doelstellingen

“We zijn ook optimistisch dat een dergelijke samenwerking een enorm potentieel zal ontsluiten en zal helpen bij het bevorderen van de belangrijkste strategische doelstellingen van de WBFSH op het gebied van onder andere internationale fokwaarden en gegevensuitwisseling.”

Hooggekwalificeerde personen

“In Dr. Eva-Maria Broomer en Ralph van Venrooij stellen we twee uiterst deskundige en hooggekwalificeerde personen voor, die bovenal een bewezen staat van dienst hebben.” Broomer is uitvoerend directeur bij British Breeding en Van Vanrooij is Hoofd Fokkerijzaken bij het KWPN.

Bron: WBFSH