Beatrice Buchwald en partner openen hengstenstation

De Duitse dressuuramazone Beatrice Buchwald en haar partner, eventingruiter Jens Hoffrogge, openen op 1 februari hun eigen hengstenhouderij: Hengststation Hoffrogge. Hoffrogge en Buchwald, voormalig stalamazone van Isabell Werth, bieden een aantal interessante hengsten aan, waaronder de inmiddels zesjarige Oldenburger Siegerhengst Bonds (Benicio x Sir Donnerhall I).

De hengst, die onder Buchwald op vier- en vijfjarige leeftijd met hoge cijfers slaagde voor de sporttest, is komend seizoen echter wel alleen via diepvriessperma beschikbaar. Naast Bonds kunnen dressuurliefhebbers ook de op Lichte Tour-niveau presterende Veneno HC (Vitalis x Diamond Hit) en de vierjarige Gaitano (Goldberg x Rohdiamant) gebruiken.

Springhengsten

Op het station is de volbloedhengst Asagao (Tertullian x Tagel) beschikbaar voor de springfokkers. De hengst werd gefokt bij de familie Hoffrogge en werd in 2013 kampioen op Schaufensters Vollblut, waarna de hengst zijn Hengstleistungsprüfung in Marbach met een 7,79 voltooide. De onlangs in Hannover goedgekeurde Trakehner-hengst Kros (Ajbek x Sword xx), in 2016 kampioen van de HLP in Polen, is ook beschikbaar via Hoffrogge.

