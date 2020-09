Boek over Amorka stam verschenen

Jos Hoitink, zelf al ruim 25 jaar fokker met de Amorka-stam, heeft een boek geschreven over de bekende merriestam. Het boek is zaterdag in Drenthe gepresenteerd. De afgelopen zes jaar heeft Hoitink geprobeerd om zoveel mogelijk informatie over de stam op papier te krijgen.

Dankzij vele gesprekken met fokkers en gebruikers van de stam, een berg verzamelde publicaties en foto’s ligt er dan nu een boek.

Karla

De Amorka-stam vindt zijn oorsprong in het in 1948 geïmporteerde veulen Karla, een dochter van Amorka. Naast de Amorka-stam, vindt ook de Carla-stam zijn oorsprong in deze Karla. Beide stammen hebben veel keuringspaarden, goedgekeurde hengsten en internationale spring- en dressuurpaarden opgeleverd.

Fenny Zwaving

De vader van Fenny Zwaving, dhr. Beugel, heeft de Amorka-stam opgezet. Zwaving en haar man hebben de stam verder uitgebouwd. Het eerste exemplaar van het boek werd daarom zaterdag onder toeziend oog van zo’n 40 genodigden en 2 paarden uit de stam uitgereikt aan Fenny Zwaving.

