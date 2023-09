Global Hope Bundeskampioen driejarige hengsten met 9,5 gemiddeld

De driejarige Global Player-zoon Global Hope (Global Player x Fidertanz) heeft zich ten opzichte van de Westfaalse keuring onder het zadel van Jacob Schenk goed ontwikkeld. De hengst van Klosterhof Medingen won vrijdag de kwalificatie (waar hij misschien nog wel wat beter liep) en werd vanmiddag gehuldigd als Bundeskampioen met een 9,5 gemiddeld en twee 10-en (voor draf en rittigkeit).

De nog niet goedgekeurde So Special (Secret x Bon Coeur), die Global Hope begin augustus op het Hannoveraanse Kampioenschap in Verden nog versloeg, werd tweede met een 9,1 gemiddeld en een 10 voor de galop. De eveneens nog niet goedgekeurde Elocin (Escamillo x Fürstenball) won brons (8,7 gemiddeld), gevolgd door minitesttopper Bon Bolero (Bon Vivaldi x Fürst Romancier) en Helgstrands Hannoveraanse premiehengst For Royalty (For Romance OLD x Franziskus) en Helgstrands Lord Extra (Lord Europe x Donnerschwee). Bon Bolero werd 4e met een 8,6 de twee Helgstrand-hengsten deelden de 5e plaats met een 8,4.

Uitslag

Bron: Horses.nl