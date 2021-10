BWP Amerika-tour: 4 nieuwe hengsten goedgekeurd

Ondervoorzitter Boudewijn Schepers trekt elk jaar naar de Noord-Amerikaanse afdeling van het BWP voor de ‘Amerika-tour’. Door de coronabeperkingen bleef het bezoek beperkt tot één week in Canada omdat op dat moment de andere staten nog gesloten waren. Tijdens het bezoek werden vier hengsten goedgekeurd.

In totaal zijn er zo’n 45 paarden geregistreerd en beoordeeld, waaronder een 20-tal veulens en twee pony’s. De vier hengsten die hun dekbrevet kregen zijn:

Salabri (v. Quabri de l’Isle m. Greetings from Quidam vm. Quidam de Revel) uit de Holsteinse stam 7126.

Santos For a Star (v. For Pleasure m. Malle Babbe van ‘t Kieveld vm. Emerald van ‘t Ruytershof). Moeder Malle Babbe springt op 1,45m niveau onder de Canadees David Arcand en werd in 2016 in Gesves Belgisch kampioen bij de vierjarigen.

Son et Lumière (v. Emerald van ‘t Ruytershof m. Evita vm Heartbreaker). Moeder Evita bracht van Clinton de in Noord-Amerika goedgekeurde Klinton.

Switch vd Heffinck (v. Kafka vd Heffinck m. Jamilla vd Heffinck vm Contact vd Heffinck). Moeder Jamilla is een halfzus van het 1,55m paard Lanzarote de Muze en het 1,50m paard Infernape vd Caatshoeve.

Bron BWP