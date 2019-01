BWP-hengst Q’Chacco Blue naar Nijhof en Van den Oetelaar

Team Nijhof krijgt een steeds vastere voet aan Belgische bodem. Vorig jaar kwamen er zes hengsten van de BWP-hengstenkeuring naar Nederland met Nijhof en Van den Oetelaar en ook dit jaar liet Team Nijhof van zich horen in België. Niet alleen in de hengstencompetitie waarin in alle klassen hengsten meeliepen van de hengstenhouderij uit Geesteren, maar ook bij de nieuwe jaargang hengsten. Nijhof en Van den Oetelaar kochten de voor de derde fase aangewezen Q'Chacco Blue van Essene (v. Chacco-Blue).

Q’Chacco Blue van Essene (Chacco-Blue x Nonstop) is een halfbroer van het 1,60m springpaard Jolie van Essene (v. Contefino) en een neef van Extra van Essene (v. Diamant de Semilly). De hengst werd voorafgaand aan de keuring al bekeken door Kees van den Oetelaar en familie Nijhof en afgelopen weekend kwam de deal rond met voorsteller Jeroen de Winter. “Kees was er al een keer wezen kijken en wij zijn met het concours in Mechelen bij Jeroen de Winter langsgegaan”, vertelt Henk Nijhof.

Vijf van Van den Oetelaar

Kees van den Oetelaar kreeg – samen met de Roshoeve – drie springhengsten door naar de derde fase: cat.nr.93 Cascalido (Casall x Calido I), cat.nr.104 Enelzkey SR (Eldorado van de Zeshoek x Papillon Rouge) en cat.nr.114 Graal du Talus (Mr. Blue x Quick Star). Die laatste is nu ook in gezamenlijk bezit met Team Nijhof.

Dan kreeg Van den Oetelaar samen met Harrie Theeuwes (Stud 111) ook nog de springhengst cat.nr 111 (!) Hocus Pocus 111 (Hermantico x Heartbreaker) door naar de zadeltest en de dressuurhengst Louis ter Kwincke (v. Easy Game), die hij in gezamenlijk bezit heeft met Arjan Bekkers en De Roshoeve.

Bron: Horses.nl