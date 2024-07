BWP Wambeek roept Van het Kritrahof uit tot Fokker van het jaar

De fokkerij van het Kritrahof werd afgelopen zaterdag uitgeroepen tot fokker van het jaar binnen het gewest van BWP Wambeek. Kris Vanderpoorten en Tracy Van Oudenhove zijn samen met hun dochter Anky Vanderpoorten de drijvende krachten achter deze fokkerij. Hun bekendste fokproduct is Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman) die met Jodie Hall McAteer succesvol is. De jaarlijkse huldiging werd gehouden bij Sportstal Vanderhasselt in Ternat.

Eind juni viel de combinatie nog in de prijzen in Deauville. In de barrage van het 1.50m werden ze derde. In mei wonnen ze het 1.45m over twee fasen in Shanghai. De Britse amazone rijdt de 14-jarige merrie al sinds 2021. In dat jaar namen ze deel aan het EK Young Riders in Vilamoura.

Bron: BWP/Horses.nl