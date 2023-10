Ermitage Kalone levert toppers in BWP-veulenveiling

Op de BWP-veulenveiling leverde Belgisch Kampioen Ermitage Kalone beide toppers: zowel Artic van de Lageheide (mv. Thunder van de Zuuthoeve) als Armikato van 't Flieren (mv. Stakkato) brachten 16.000 euro op. Beide hengstveulens werden op de eerste dag van de onlineveiling verkocht.

In totaal kwamen 46 veulens deze week onder de (online) hamer bij het BWP, de prijzen die de veulens opbrachten zijn na afloop niet meer online te vinden. Volgens het stamboek was de veiling een schot in de roos: ‘een degelijke veiling waarbij de meerderheid van veulens werd verkocht voor mooie prijzen’.

Naast de twee veilingtoppers voor 16.000 euro op de eerste dag was er op de tweede dag drie keer 9.000 euro: voor Avicii van de Oudeveldhoeve (v. Pegase van ’t Ruytershof), Andor vd Citadel (v. Ramazotti TB) en Amosito van de Bosakkerhoeve (mv. Mosito vh Hellehof).

Bron: Horses.nl/BWP