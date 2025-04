Geert Helsen verkozen tot voorzitter BWP

Het BWP heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Geert Helsen. Een week eerder werd op de Algemene Vergadering een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur aanvaard.

“Het is een grote eer én verantwoordelijkheid om het voorzitterschap van BWP op te nemen en ik ben me ten volle bewust van het belang van deze rol binnen ons fokkerijstamboek. BWP is niet zomaar een stamboek. We zijn een internationaal gerespecteerde naam, gebouwd op generaties van passie, expertise en samenwerking tussen fokkers, ruiters, handelaars en vrijwilligers. Ons genetisch kapitaal is van wereldklasse, maar onze grootste troef blijft de mensen achter het stamboek: de vele leden die dagelijks hun vertrouwen stellen in onze stamboekwerking”, reageert Geert Helsen.

Frisse ideeën en respect voor de voorgangers

Helsen was vele jaren actief als veulencontroleur en is de man achter Hippo-Lux KI Service Center. In zijn rol als voorzitter van het BWP heeft hij met een nieuw hoofdstuk starten. “Een raad met frisse ideeën, nieuwe energie en tegelijk diep respect voor wat onze voorgangers opgebouwd hebben. Ik geloof sterk dat we in deze samenstelling alle kennis en ervaring in huis hebben om BWP nog toekomstgerichter, transparanter en slagvaardiger te maken, weldra komen we met onze plannen naar buiten.

Raad van Bestuur

Deze bestaat uit:

Geert Helsen (Brabant)

Davy Schruers (Limburg)

Bernd De Cauwer (Antwerpen)

Peter De Brabandere (Oost-Vlaanderen)

Marc Colman (West-Vlaanderen)

Jonathan Zaudig (Wallonië)

Kristof De Pauw (gecoöpteerd)

Kurt Asselberghs (hengstenhouderscommissie)

Martine Michiels (BRp)

Eddy Schuurmans (stamboekcommissie dressuur)

Thomas Mortier (stamboekcommissie springen)

Bron: BWP/Horses.nl