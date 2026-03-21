Ruben Houben wint BWP Young Breeder Award

Gisteren werd de BWP Young Breeder Award uitgereikt aan Ruben Houben. Begin dit jaar sprong zijn fokproduct, de merrie Quick Diamant HR zich opnieuw in de kijker tijdens de wedstrijden in Doha. De merrie heeft al een indrukwekkend palmares opgebouwd. In 2025 sprong ze naar een dubbele overwinning en een tweede plaats in Hickstead. Onder het zadel van Millie Allen won ze bovendien een 5*-proef in La Baule. Ook op 3*-wedstrijden in Kronenberg en Le Touquet schreef ze verschillende proeven op haar naam. Het seizoen 2025 begon ze sterk in Doha, een prestatie die ze in 2026 opnieuw herhaalde.

Eline Korving Door

In 2012 riep Jong BWP Sint-Niklaas de Young Breeder Award in het leven. Met deze trofee wordt een jonge fokker bekroond die op een bijzondere manier bijdraagt aan de uitstraling van het BWP-stamboek. Inmiddels is de erelijst met winnaars mooi uitgebreid. Vorig jaar ging de award nog naar Katrien Hulsbosch.

Als vierjarige Belgisch kampioen

Quick Diamant HR werd geboren in de stallen van Ruben Houben, die de merrie fokte uit Diamant de Semilly x Quidam de Revel. Als vierjarige werd ze in het Azelhof in Lier Belgisch kampioen, met haar fokker Ruben zelf in het zadel. Ruben is nog steeds mede-eigenaar van de merrie, samen met Karel Cox.

Bron: BWP