Topdag voor RS2: Jameson RS2 levert Zeeuwse veulenkampioen

RS2 Dressage heeft jarenlang ontzettend veel geïnvesteerd in de dressuursport en -fokkerij, en hoewel er al genoeg successen waren, kan vandaag voor de stal in ieder geval de boeken in als een topdag. Marieke van der Putten reed super in Aken én paradepaard Jameson RS2 leverde een kampioen. De veulenkampioen van Zeeland.

Jameson RS2-zoon Special Edition (uit Luna elite EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van Governor) werd aan het begin van de middag al gekroond tot beste hengstveulen. Later nam hij ook de Zeeuwse titel in ontvangst en een uitnodiging voor de NVK. “Dit veulen is ruim voldoende ontwikkeld, hoogbenig en aansprekend”, lichtte Floor Dröge toe. “Hij heeft een goed gevormde voorhand. In draf heeft hij heel veel gemak en cadans, daarbij heeft hij geen snelheid nodig. In galop zagen we een goede sprong.”

Sparkle of the Universe

De reservetitel ging naar het beste merrieveulen van de dag: Painted Black-dochter Sparkle of the Universe (uit Miss Universe elite IBOP-dres PROK D-OC van Franklin) van fokker Daniel Mosterdijk/Quality Stables in Oud Gastel. Dit veulen komt uit dezelfde moederlijn als Grand Galaxy Win. “Een heel chique veulentje met veel bloeduitstraling, een mooie voorhand en een goede schoftschouderpartij”, licht Floor Dröge toe. “Ze beweegt met een goede beentechniek en veel houding. Daarbij heeft ze een gemakkelijke, lichtvoetige manier van bewegen waarbij het achterbeen altijd mooi gesloten onder het lichaam blijft.”

Vijf naar NVK

Ook nummer drie tot en met vijf mogen naar Ermelo. Bordeaux-zoon Sauvignon (uit Diva elite EPTM-dres sport-dres PROK van Spielberg), eveneens van fokker Petra Verschueren werd derde geplaatst. Zijn moeder liep zelf Grand Prix U25. “Dit is een heel aansprekend en chique veulen met een sterke bovenlijn. Zijn achterbeen is iets gebogen en hij zou iets meer ontwikkeling mogen hebben in het fundament. Als hij gaat bewegen zien we heel veel houding, veel beentechniek en goed schakelvermogen. Daarbij blijft hij goed gesloten in het achterbeen.”

Savida TC (King van het Haarbosch uit Evida W elite IBOP-dres PROK van Ampere) van fokker Tim Coomans uit Oud-Beijerland en Lennard Bouwman uit Philipsland werd vierde. “Een heel rassig, hoogbenig veulen met goede verhoudingen in het lichaam. Ze beweegt heel lichtvoetig op een elegante manier.”

Het merrieveulen bleef nipt voor op Gribaldi-dochter Sieberzee E (uit Floortje elite sport-dres IBOP-dres PROK van Negro) van fokker Cees Elenbaas uit Ellemeet. Haar moeder liep zelf Lichte Tour onder Thamar Zweistra. “Dit is een ruim voldoende langgelijnd veulen met een mooie halsvorm. In beweging zien we een goed achterbeengebruik en een trittige manier van bewegen met veer en gemak.”

Bron: KWPN/Horses.nl