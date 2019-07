CK Groningen: Kadym B, Khaleesi en John Player Special naar halve finale Pavo Cup

In de voorselectie van de Pavo Cup, één van de laatste van het seizoen, in Tolbert konden drie merries rechtstreeks worden geselecteerd voor de halve finale in Ermelo. Juryleden Toine Hoefs en Patricia Wolters kregen 19 paarden te beoordelen. Twee vier- en één vijfjarige behaalden minimaal 80 punten, wat hen een direct uitnodiging voor de halve finale opleverde.

Na alle voorselecties worden eventuele overgebleven startplekken vergeven aan paarden die net onder de 80 punten bleven, zodat ook zij nog kans maken. Met 81 punten deed Kadym B (2e bez., Ferdinand uit Fyanda BM elite IBOP-dres sport-dres PROK van Sorento, fokker Jessica Mom uit Meppel) van Stal 104 onder Vai Bruntink vandaag de beste zaken. De voshengst kreeg een 8,5 voor zijn goede galop en een 8,5 voor de totaalindruk. “Het beeld was in de gehele verrichting heel sympathiek en het is een paard met veel potentie. In draf zou hij met nog iets meer halslengte mogen worden voorgesteld maar het was een fijne verrichting”, sprak jurylid Toine Hoefs.

Khaleesi

De even oude ster IBOP-dres merrie Khaleesi (Negro uit Adonnée de Jeu pref prest van Don Schufro, fokker B. Roerink uit Beilen) scoorde 80 punten onder Veronique Roerink. Ook deze vosmerrie kreeg een 8,5 voor haar goede, krachtige galop. “Ook dit is zeker een paard met potentie en ze beschikt over drie goede basisgangen. Wel maakte ze soms een iets zwaarmoedige indruk en kon ze stabieler zijn in de aanleuning. Daardoor konden we haar maar een 7.5 voor harmonie geven vandaag.” Eerder scoorde zij 83 punten in de IBOP.

Goede draf

Als enige vijfjarige mag John Player Special (Everdale uit Taruna ster IBOP-dres van Goodtimes, fokker C.J.Th. van den Hengel uit Leeuwarden) van Christa Larmoyeur onder Linda Kouwenhoven rechtstreeks naar de halve finale. Deze vosruin kwam uit op 80 punten. “Deze Everdale-nakomeling heeft een hele fijne draf, waarvoor we hem een 8.5 hebben kunnen geven en een goede galop. In stap hadden we graag nog wat meer schoudervrijheid willen zien, waardoor we voor dit onderdeel nu op een 7.5 blijven steken”, aldus de jury.

