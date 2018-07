Disaronno kampioen Fokmerries Regio Oost

Disaronno werd gefokt door R. Nout uit Geldermalsen en is van A. De Leeuw. Haar trainer en rijden is Lubbert van Oene die haar nu voorbereidt op de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo waar tuigpaardmerries strijden om de Greet Bergstra Bokaal.

De nummers twee komen uit Regio Noord en zijn de elegant showende elitemerrie Giantha (v. Atleet) in handen van Henk Hammers en Fiderose (v. Patijn) met Freek Saris.

Lage en hoge limietklasse

In de lage limietklasse ging de winst naar Ivo PSH (v. Saffraan) van de familie Pos. In handen van Marcel Ritsma gebruikte de vos zijn lichaam van kop tot staart met veel schwung.

In de hoge limietklasse ging de winst naar KWPN hengst Heliotroop VDM (v. Colonist) van Jaap van der Meulen.

Pien Jansen

Pien Jansen ging er zowel in de ereklasse als in de damesrubriek met Wild Rose (v. Manno) vandoor met de winst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN