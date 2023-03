Hesselhøj Donkey Boy is DWB Hengst van het Jaar

Er was de laatste maanden veel te doen rondom Hesselhøj Donkey Boy (Dancing Hit x Milan), maar de hengst van Kristin Andresen werd vandaag op de DWB Hengstenkeuring in Herning gehuldigd tot Hengst van het Jaar.

Andresen verkocht Hesselhøj Donkey Boy vorig jaar voor 2,5 miljoen euro aan Joep Schellekens, maar de hengst blesseerde zich een week later. Schellekens weigerde te betalen en dat leidde tot een juridisch geschil. Vorige week werd er geschikt en sindsdien staat Donkey Boy – als fokhengst – weer op Kristinelund van Andresen.

Sportieve carrière

Donkey Boy begon zijn carrière op veelbelovende wijze. Hij werd op driejarige leeftijd goedgekeurd als premiehengst en was de beste hengst in de verrichtingstest. Met Jan Møller Christensen in het zadel won hij vier jaar op rij het Deens kampioenschap en hij nam drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, dat leverde hem brons op (als vijfjarige) en zilver (als zesjarige). In 2020 liep hij twee internationale Lichte Tour-wedstrijden waarbij hij drie van de vier proeven won. Eind dat jaar werd hij uitgeroepen tot DWB elitehengst, een bijzondere onderscheiding, omdat hij op dat moment slechts acht jaar oud was.

WK-gouden Down Town

Ook als vaderdier doet Donkey Boy goede zaken. Hij leverde onder andere de WK-gouden Hesselhøj Down Town, de veelbelovende Deense testwinnaar Svalegårds Hot Driver en de Merrie van het Jaar van 2022: Dina Holmklit.

