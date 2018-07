Excellent Dressage Sale vult collectie aan met zeven veulens

Nog een week en dan worden op zaterdagavond in het hoofdstadion van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo de 34 veulens van de Excellent Dressage Sales geveild. De afgelopen week is de collectie aangevuld met zeven interessante veulens. Drie in Nederland geboren veulens komen uit interessante dressuurstammen.

Drie uit Nederland

Een sterke zoon van Daily Diamond komt uit Fidelia van de Grand Prix-hengsten Scandic en gaat terug op de bekende hengstenmoeder Wulia. Van Ghandi komt een charmante dochter in de veiling uit een De Niro x Jazz-merrie Imani. Haar moeder liep Lichte Tour. Bennie Wezenberg fokte de interessante zoon van veelvoudig medaillewinnaar Desperados FRH uit Fiedergirl, de volle zus van de tophengst Fidermark I.

Lijn Ahlerich en Amon

Het internationale karakter van de veiling komt ook tot uitdrukking in de inbreng van de veulens. Uit de topstam van Dodona (Ahlerich, Amon, Rubinstein, Rembrandt en Bordeaux) komt een in België gefokte zoon van Vitalis uit een Armani-moeder.

Twee keer Zoom

Het Westfaalse stamboek brengt drie veulens in van hun fokkers. Twee zonen van de vierjarige Zoom (Blue Hors Zack x Don Schufro), die indruk maakt met zijn eerste jaargang. Een van de twee is gefokt uit de Schmuckstück K (Sir Donnerhall I x De Niro). Dit veulen was finalist op het Veulenkampioenschap in Lienen. De andere Zoom is gefokt uit een dochter van Fidermark. Het merrieveulen uit Westfalen is een dochter van Bernay, een zoon van Boston (Jazz x Flemming). Het donkerbruine veulen is gefokt uit een dochter van de sterk verervende Sir Donnerhall I.

Bron www.excellentdressagesales.com