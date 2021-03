Bundeskampioen Devonport gecastreerd

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Devonport (Dancier x Ravallo) is gecastreerd. De ruin werd in het voorjaar van 2019 aangeschaft door Anna Kasprzak, maar staat inmiddels weer bij Andreas Helgstrand op stal. Helgstrand kocht Devonport in 2018, een jaar na zijn overwinning op het Bundeschampionat in Warendorf.

Devonport werd in 2015 goedgekeurd in Hannover en kwam via de veiling voor 30.000 euro in handen van Gerd Sosath. In 2017 stuurde Rieke Schnieder de zwarte naar de zege in Warendorf en een jaar later werd hij aangeschaft door Helgstrand. Datzelfde jaar werd hij met Schnieder in het zadel elfde op het WK voor Jonge Dressuurpaarden en won hij met Severo Jurado Lopez het Deens kampioenschap.

Devonport werd relatief weinig gebruikt in de fokkerij. Eind vorig jaar kreeg hij zijn eerste zoon (mv. Dannebrog) goedgekeurd bij het DSP.

Bron: Dressprod/Horses.nl