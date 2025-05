Carola Timmer: Keuze voor specialisatie groeit uit tot drukke praktijk in merriebegeleiding

Vijf jaar geleden hakte Carola Timmer (42) de knoop door: ze nam ontslag bij de brede dierenartsenpraktijk in Voorthuizen waar ze al elf jaar werkte en begon voor zichzelf. De specialisatie in voortplanting lag vanwege haar eigen interesse in fokkerij voor de hand en het bleek een goede keuze: steeds meer fokkers, van groot tot klein, weten haar te vinden en de merriestallen zijn tot en met april volgend jaar alweer volgeboekt. “Het is heel mooi om te merken dat je steeds beter wordt in je vak.”

Bijna tegen het Veluwemeer en de A28 aan ligt de boerderij waar Carola, haar man Kees en zoon Ian van acht wonen. Om meerdere redenen een ideale locatie voor de werkzaamheden die Carola er sinds 2020 op professionele basis uitvoert. “We hebben veel eigen grond, zo’n 25 hectare. Dat is te danken aan een eerdere uitkoopregeling van Kees, die hier toen zijn kalverbedrijf voortzette. Al die grond had hij daarvoor niet nodig, maar voor de paarden komt het heel goed van pas. We hebben hooi van eigen land, dat we precies zo kunnen maken als we willen, en genoeg ruimte voor de merries en jonge paarden. Omdat we dicht bij het Veluwemeer zitten, waait er altijd een fris windje. Fijn in de zomer, want daardoor hebben we weinig last van vliegen en andere insecten. In de winter is het weleens guur, maar ja. Je kunt niet alles hebben.”

