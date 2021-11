Donnerhalls fokker Otto Gärtner viert 95e verjaardag

Otto Gärtner viert vandaag, 30 november, zijn 95e verjaardag. Gärtner is vooral bekend als fokker van de legendarische Donnerhall (Donnerwetter x Markus).

“Voornamelijk zijn zwarte kleur”, is de reden waarom Otto Gärtner in 1980 de hengst Donnerwetter voor zijn Oldenburger-merrie Ninette koos. Uit die combinatie werd op 31 mei 1981 het hengstveulen Donnerhall geboren. Gärtner verkocht het hengstveulen aan Otto Schulte-Frohlinde. Na zijn goedkeuring werd de hengst reservekampioen van de Duitse verrichtingstest en de rest is geschiedenis. Hij was zelf uiterst succesvol op internationaal Grand Prix-niveau en zijn invloed op de moderne dressuurpaardenfokkerij is enorm te noemen.

Hoewel Gärtner toen Donnerhall geboren werd al 61 jaar oud was en al decennialang paarden fokte, was Donnerhall de absolute kroon op zijn werk. Daarom ontving hij in 2015 de Gustav-Rau-Medaille. Bij de ceremonie verschenen destijds meerdere bekende Donnerhall-kinderen en -kleinkinderen in de ring.

