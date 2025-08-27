EASP: Merrieveulen Happy kroont zich tot Best in Show

Op de nationale keuring van het EASP in Hulshorst won Cybelle (Baccardi's Best x Perfectum) afgelopen weekend de titel bij de sportpaard-veulens. Happy (Yanour Hayati ox x Spoorzichts Hilfiger) werd aan kop geplaatst bij de sportpony-veulens. Met haar opvallende draf en sterke optreden in de kampioenskeuring werd zij uiteindelijk uitgeroepen tot Best in Show.

In de categorie EPS-D sportpony’s ging de titel naar Happy (Yanour Hayati ox x Spoorzichts Hilfiger) van E. Schrover. Het merrieveulen viel op met haar uitstekende draf. Ook het hengstveulen Yazid Zaynour (Yanour Yanati ox x Impresionante WH) van E.T.E. van Aalst kreeg een eerste premie. De over een prachtige hengstexpressie beschikkende Yanid Zaynour moest het in de kampioenskeuring sportpony’s afleggen tegen Happy.

Sportpaard-veulens

Bij de sportpaarden stond het hengstveulen Dies Mooi VDK (Dominancer W x Condios CC) van P.J.I. Peter Kleine Schaars bovenaan. “Hij heeft veel hengstuitstraling en is zeer mannelijk in zijn voorkomen. Opvallend is de lange en tot aan het midden van de rug doorlopende schoft.”

Bij de merrieveulens werd Cybelle (Baccardi’s Best x Perfectum) van K. van de Ven op één gezet. “Zij zou het prototype van het EASP-sportpaard genoemd kunnen worden. […..] Cybelle is een veulen met alles ‘derop’ en ‘deran’. Met haar vloeiende lijnen en vormen en de grote harmonie die ze uitstraalt, demonstreert ze met haar goed werkende biomechanica een prachtige gecadanceerde draf.”

Best in Show voor Happy

In het veulenkampioenschap won Cybelle het van Dies Mook VDK. Zij moest het vervolgens nog opnemen tegen Happy. Happy werd uiteindelijk benoemd tot Best in Show.

Bron: Persbericht