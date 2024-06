Eerste Friese kloon geboren

In Amerika is een kloon van de KFPS hengst Anton 343 (Oege 267 x Tjimme 275) geboren. Daarmee is Antonius het eerst gekloonde Friese paard ter wereld. Het hengstveulen is inmiddels twee maanden oud. Voor eigenaren Scott en Shelley Kelnhofer van Fenway Farms komt hiermee een droom uit. "We kijken ernaar uit dat Anton 343 weer in ons weiland loopt, we willen weer van hem genieten."

Antonius is eind maart geboren en in DNA identiek aan Anton 343 Sport Preferent die in 2018 is overleden op 26-jarige leeftijd. “In het begin was Antonius verlegen en timide”, vertelt Scott Kelnhofer die het veulen met zijn draagmoeder op Fenway Farms gaat huisvesten. “Ik ben heel benieuwd hoe hij gaat uitgroeien en hoe zijn karakter zal zijn. Hij heeft hetzelfde DNA, maar is ook een eigen individu.”

Iconisch en speciaal

Hij benadrukt dat het niet hun doel is om met Antonius te gaan fokken. “Iedereen in de Friese paarden wereld weet hoe iconisch en speciaal Anton 343 was met zijn vele en fraaie manen en geweldige karakter. Hij was een memorabele hengst die ook nog eens gezond oud is geworden”, aldus Kelnhofer die een voorwaarde vond om ervoor te kiezen om Anton 343 te klonen. “Mensen die hem gekend hebben kunnen hem weer opnieuw bewonderen, mensen die alleen maar van hem gehoord hebben, krijgen de kans hem in het echt te ontmoeten.”

Meer klonen

Naast Antonius is er trouwens nog een kloon op komst, mogelijk zelfs twee, waarmee het mogelijk is dat er nog een Anton 343 deel 2 en deel 3 komen. “Die hengsten samen in een show rijden, dat zou toch geweldig zijn”, denkt Kelnhofer al vooruit.

Hearthorse

Het Amerikaanse bedrijf Viagen heeft de stamboekhengst voor familie Kelnhofer gekloond. Scott Kelnhofer hoorde al in 2012 van de techniek van het klonen. “Ik raakte erdoor geïntrigeerd”, vertelt hij. “Anton 343 was een persoonlijkheid, hij was Shelley’s ‘hearthorse’. We hebben toen een biopsie van Anton 343 genomen uit zijn borst met de gedachte hem ooit te laten klonen.”

85.000 dollar

Het duurde nog tot kerstmis 2022 voordat de Kelnhofers ook daadwerkelijk overgingen om Anton 343 te laten klonen. “De prijs van het klonen was inmiddels gehalveerd van 165.000 naar 85.000 dollar”, aldus Kelnhofer. “Voor 85.000 heb je een paard waarvan je zeker weet dat ‘ie bij je past en dat ‘ie lang zou kunnen leven’, voegt Angie DePuydt van Fenway toe. “Je weet wat je kan verwachten.”

Fabio van stal

“Anton was de Fabio uit onze stal, een prachtige oude ziel waar iedereen van onder de indruk was. Straks kunnen we laten zien hoe mooi Anton was en waarom hij zo geliefd was’, noemt Kelnhofer als één van de drijfveren om een kloon te maken. Hij realiseert zich dat niet iedereen meteen enthousiast zal zijn over het klonen. “Dat mag natuurlijk. Maar wij zijn gefascineerd en hopen op een mooi en lang, gelukkig leven met hem.”

Bron: Phryso