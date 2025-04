Familiebedrijf Enterbrook: waar hengsten, fokkerij en vakmanschap samenkomen

In het Overijsselse Enter runnen Gerrit en Leontine ter Harmsel sinds 2006 een gerenommeerde hengstenhouderij en dierenkliniek onder de naam Enterbrook. Jaarlijks fokt het echtpaar bovendien met succes een aantal veulens. De liefde voor paarden is diepgeworteld in de familie en die passie wordt inmiddels volop doorgegeven aan de volgende generatie.

Britt (21) werkt bij evenementenbureau Wivaldi, dat onder andere verantwoordelijk is voor de organisatie van CSI Ermelo. Wesley (19) brengt jonge paarden uit op concours voor Stal Wiefferink, en de jongste, Quinten (17), volgt nog een opleiding maar helpt daarnaast waar hij kan mee op het bedrijf in Enter. Ook in hem schuilt een fanatieke ruiter.

Sterk en gevarieerd hengstenaanbod

Dankzij fijne samenwerkingen met VDL Stud, Stal Wiefferink en Hagenhorst Stallions biedt Enterbrook dit seizoen een bijzonder interessant en veelzijdig hengstenaanbod aan. Van jonge toptalenten tot hengsten die zich al in de sport bewezen hebben.

Een greep uit het aanbod:

– Comthago VDL (Comme il Faut x Carthago) – zeer succesvol in de sport onder Hessel Hoekstra.

– Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) – winnaar van de VHO-trofee

– New Pleasure VDL (For Pleasure x Diamant de Semilly) – combineert topprestaties met een sterke afstamming.

– Dangerous Man EB (Dominator Z x Arezzo VDL) – kampioen van de NRPS Hengstenkeuring, in eigendom van Enterbrook.

– Stender SPS EB (Hardrock Z x Vigo d’Arsouilles) – genetisch bijzonder en sportief veelbelovend.

– Refresh-S (Defender Z x Carrera VDL) – moderne springhengst met sterke bloedlijnen.

Via Hagenhorst Stallions zijn eveneens een aantal talentvolle hengsten beschikbaar:

– Defender Z (Dominator Z x Padinus) – zijn nafok lijkt zeer veelbovend

– Never Lose (Lector van de Bisschop x Tolano van ’t Riethof) – vermogend met zeer veel instelling

– Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z x Eldorado van de Zeshoek) – zeer indrukwekkend in de afgelopen hengstencompetitie

– San Giovanni van de Hagenhorst (Defender Z x Vigo d’Arsouilles) – indrukwekkend model met sterke genen

Daarnaast is ook de immens populaire Ermitage Kalone via diepvriessperma verkrijgbaar bij Enterbrook.

Persoonlijke zorg in moderne dierenkliniek

Naast de hengstenhouderij beschikt Enterbrook over een moderne dierenkliniek, gespecialiseerd in onder meer keuringen, gynaecologie, chirurgie, tandheelkunde en de behandeling van maagzweren en cornage. Ook lasertherapie behoort tot de mogelijkheden. De kliniek staat bekend om haar persoonlijke aanpak en betrokkenheid bij zowel sport- als recreatiepaarden.

Meer weten?

Wie meer informatie wil over het hengstenaanbod, de dekvoorwaarden of een afspraak wil maken voor diergeneeskundige zorg, kan terecht op www.enterbrook.nl of contact opnemen met Gerrit ter Harmsel via 06 – 21 666 309 of [email protected].