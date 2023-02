Fokkerijavond met o.a. Christine Arns-Krogmann in Noord-Sleen

Op donderdag 2 maart organiseren hengstenhouder Reini Tewis en zijn vriendin Sonja Vlaar een fokkerijavond in Zalencentrum Wielens in Noord-Sleen om 20.00 uur. Daar komt internationaal springamazone Josta van Straaten van Breeding Academy aan het woord, maar ook topfokkers Christine en Frank Arns-Krogmann zijn van de partij.

Van Straaten fokt in haar familiebedrijf in Den Ham met 25 merries en richtte de Breeding Academy op. Het echtpaar Arns-Krogmann fokt met twintig merries. Arns-Krogmann, die met veel passie en gevoel een succesvolle fokkerij heeft opgezet, neemt onder het motto ‘Der weg ist das ziel’ de fokkers mee in haar visie op de fokkerij.

Bron: Horses.nl