Fokkersvreugde: Familie Andeweg houdt fokkerij graag exclusief

De familie Andeweg heeft naast hun voorbrengcarrière ook naam gemaakt in de dressuurpaardenfokkerij, met de Grand Prix-hengst Desperado als grote vaandeldrager, diens volle zus Fanita als hoogst scorende IBOP-topper ooit (95 punten) en haar goedgekeurde premiezoon Neil (v. Governor). Nog steeds fokken ze in Randwijk jaarlijks een behoorlijk aantal veulens, die ze met hun eigen opfok het liefst zo lang mogelijk in eigen beheer houden. De eerste vier veulens dartelen alweer in de wei. Drie worden er dit voorjaar nog verwacht.

De familie Andeweg was diverse malen succesvol met hun fokproducten op keuringen, met goedgekeurde hengsten en in de sport. Hoewel ze de titel Gelderse Fokkers van het Jaar al eens verdienden, is die KWPN-titel nog aan hen voorbij gegaan. Het staat overigens ook niet hoog op hun lijstje. “Het is heel mooi als één van je paarden de Pavo Cup wint. Dat hebben Desperado en Fanita gedaan en Chinook werd een keer tweede. Natuurlijk is het leuk om een goedgekeurde hengst te fokken, maar dat vind ik niet eens zo belangrijk. De meeste hengsten dekken toch bijna niets. Je kunt beter een goed sportpaard hebben.”

Voor de toekomst hopen ze vooral paarden te fokken die het goed doen in de sport. “Als je ziet wat er al allemaal Grand Prix loopt uit onze fokkerij dan denk ik wel, meer kun je eigenlijk niet doen.” Arwin vult aan. “Twee jaar geleden werd één van onze merries kampioen op de Centrale Keuring van Noord-Brabant, dat vind ik net zo mooi.” Waarop Teunis zegt: “Dat is ons spelletje een beetje, al heb je er in de sport natuurlijk niets aan.”

Voor onze serie ‘Fokkersvreugde’ gingen we deze week langs bij familie Andeweg, lees alles over hun fokkerij en bekijk de eerste veulentjes van het jaar in de Paardenkrant van deze week.

