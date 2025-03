Fokkersvreugde: Salland Stables gaat voor mooie gebruikspaarden voor iedereen

Het veulenseizoen komt langzamerhand op gang. Op Salland Stables van Harry Tepperik en Helen Sassen prijken al twee veulentjes in stal. Vol passie vertelt het stel over hun fokkerij, waarbij Harry altijd ‘zijn eigen kop volgt’ en Helen voor de dressuurrichting veel naar buurland Duitsland kijkt voor de nodige bloedspreiding. De KWPN database vermeldt dat Harry al 105 veulens heeft gefokt. Dit jaar worden er in totaal tien verwacht: vier in de springrichting, vijf in de dressuurrichting en een bij Shetlander Pipi.

Voor de eerste aflevering van Fokkersvreugde van dit seizoen gingen we op bezoek bij Harry Tepperik en Helen Sassen, lees alles over hun fokkerij in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop