Geervliet: ‘Ik wil blije paarden fokken, die ruiters blij maken’

Eén uitzonderlijk paard fokken waarover de hele wereld spreekt, is al heel bijzonder. De van oorsprong Nederlandse Helene Geervliet fokte er al twee: de tweevoudig Wereldkampioene Quinn G (v. Quaterhit) en de afgelopen najaar in Hannover goedgekeurde (en voor 2 miljoen euro geveilde) Daan G (v. Donkey Boss). Het geheim? “Het stopt niet met het fokken van een paard, als je wilt dat jouw paarden uitgroeien tot super sportpartners is alles daarna ook belangrijk.”

Zowel Quinn G als Daan G zijn paarden die vrolijk maken: paarden met ontzettend veel looplust en tegelijkertijd innerlijke rust, echte ‘happy athletes’ – paarden met een bijzonder vrolijke uitstraling. Geervliet denkt zelf dat de manier waarop ze haar paarden opfokt, daar een belangrijke rol bij speelt. “De kwaliteit van de gangen en de bouw van een paard is natuurlijk belangrijk, maar een goed paard is niet automatisch een goed rijpaard. Voor mij stopt de fokkerij niet bij het fokken. Ik verkoop af en toe wel veulens, maar in principe blijven alle paarden hier en ik denk dat dat erg belangrijk is voor het succes van de paarden. We geven alle paarden heel veel individuele aandacht en ze komen gedurende de opfok de hele tijd in handen. Als je alles in eigen hand houdt, kun je ervoor zorgen dat paarden geen slechte ervaringen opdoen en ook zorgen dat het juiste paard bij de juiste ruiter terechtkomt. Ik wil blije paarden en paarden die ruiters blij maken, wat voor ambitie die ruiter dan ook maar heeft.”

