Gerrit-Jan Pleyter is overleden

Vandaag is fokker en hengstenopfokker Gerrit-Jan Pleyter overleden. Hij werd 85 jaar geleden geboren in Wezep (Gld) en woonde daar de laatste jaren ook weer.

In zijn jongere jaren had Gerrit-Jan een melkveehouderij met hengstenopfok in Zalk. De hengstenkeuringen zag hij vooral als podium, om de door hem opgefokte hengsten voor de sport te verkopen. Maar er zijn ook diverse hengsten uit zijn stal goedgekeurd. Bij het KWPN waren dat onder andere Visent (v. Duc de Normandie), Zebulon (v. Oldenburg) en Accent (v. Legaat). Bij het NRPS Pepijn (v. Pion), Perez (v. Pion) en Matchino (v. Matcho x). Bij het BWP kreeg hij Fellini (v. Burggraaf) goedgekeurd.

Eigen fokkerij

Zo’n twintig jaar geleden maakte Gerrit-Jan de overstap van de hengstenopfok naar het zelf fokken, en werden er elk jaar enkele veulens bij hem geboren. In 2019 won de door hem gefokte en naar zijn jongste kleinzoon vernoemde Jasper (Cidane x Sam R) de GMB Competitie voor vijfjarige springpaarden.

Schaatsliefhebber

Naast een gepassioneerde paardenliefhebber was Gerrit-Jan Pleyter een groot schaatsliefhebber. En in 1963 behoorde hij tot de doorzetters die onder de bekende zeer barre weersomstandigheden de finish van de Elfstedentocht bereikten.

Zijn vrouw, twee kinderen en drie kleinkinderen blijven achter. Zij moeten leren leven met het gemis en herinneringen. Ook in de paardenwereld zal hij gemist worden, maar daarin leeft Gerrit-Jan voort. Niet alleen via zijn waardevolle bijdrage aan de fokkerij, maar ook doordat zoon Bernard voorzitter is van de hengstenkeuringscommissie van het NRPS.