Lena Bielers eerste fokproduct groeit uit tot aankomende wereldtopper

Een paar honderd meter over de grens bij Enschede heeft de 36-jarige Duitse Lena Bieler haar stal met rond de vijftig paarden en (hunter)pony’s. Het visitekaartje van haar stal is de negenjarige hengst Untouched LB (United Touch S x Cornet Obolensky), haar allereerste fokproduct. Untouched liep onlangs met Christian Ahlmann op Saut Hermès in zijn allereerste 1,60 m.-proef (direct een vijfsterren Grote Prijs) naar een vierde plaats en liet vooral zien dat hij tot de allerbeste paarden van de wereld kan gaan behoren: die Grote Prijs zag eruit als een 1,30 m.-parcours.

Achter Untouched LB, nog steeds deels in eigendom van Bieler, schuilt een inspirerend verhaal over geloof in jezelf en je eigen paarden. En een beetje hulp van een ‘engel’.

