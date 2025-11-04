Privatisering Landgestüt Redefin van de baan

De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ziet af van de geplande gedeeltelijke privatisering van het Landgestüt Redefin. Landbouwminister Till Backhaus liet aan de NDR weten dat het staatsstoeterijbedrijf in overheidshanden blijft. In plaats van verkoop wordt gezocht naar samenwerkingen met bedrijven om de financiële positie te versterken.

Savannah Pieters Door

Volgens het ministerie kan een private exploitant de vele publieke taken, zoals hengstenhouderij, opleiding en evenementen, niet alleen dragen. De nieuwe koers moet volgend jaar worden ingevoerd.

De beslissing volgt op felle kritiek van lokale bestuurders en verenigingen, die vreesden voor hogere kosten en verlies van publieke functies. Backhaus benadrukt dat het niet om winstmaximalisatie gaat, maar om het veiligstellen van de toekomst van de historische stoeterij, waar zo’n dertig medewerkers en twaalf leerlingen werken.

Bron: Züchterforum/NDR