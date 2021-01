Reorganisatie bij WBFSH

Het WBFSH heeft een reorganisatie aangekondigd om haar organisatie te moderniseren en te versterken. Daarvoor richt de wereldfederatie van stamboeken twee nieuwe afdelingen op: 'Wetenschappelijk Onderzoek' en 'Marketing, Promotie en Communicatie'. Daarnaast wordt de afdeling 'Ontwikkeling' versterkt. De versterking komt van personen die allemaal functionarissen en/of vertegenwoordigers zijn bij stamboeken.

De nieuwe afdeling Wetenschappelijk Onderzoek zal worden geleid door Karina Christiansen, inspecteur bij het DWB. Christiansen speelde al een centrale rol in de wereldwijd toonaangevende onderzoeksinitiatieven van het WBFSH, zoals CIGA, het WBFSH Standing Committee for Collaborative Implementation of Genomic Applications in Sports Horse Breeding. Dat werd opgericht in 2017 en is sindsdien een knooppunt voor de uitwisseling van informatie en ontwikkeling in wetenschappelijk onderzoek voor stamboeken en wetenschappers van over de hele wereld.

Marketing, Promotie en Communicatie

De afdeling Marketing, Promotie en Communicatie is een nieuwe zet voor het WBFSH, aangezien deze wordt geleid in samenwerking tussen het AES, vertegenwoordigd door het nieuw gekozen bestuurslid dr. Eva-Maria Broomer, en het KWPN, vertegenwoordigd door het nieuwe lid van het Executive Committee Ralph van Venrooij.

Ontwikkeling

De afdeling Ontwikkeling komt onder het nieuwe management van Executive Committee-lid Edward Kendall van de CWHBA. De afdeling krijgt de bredere opdracht om alle stamboeken en leden te ondersteunen bij het uitvoeren van initiatieven om de ontwikkeling van de paardenindustrie te ondersteunen en diensten aan leden te verlenen.

Bron: WBFSH