Samenwerking Care4Mare, Dier-N-artsen & Van Olst Horses

Care4Mare, Dier-N-artsen en Van Olst Horses zijn een samenwerking aangegaan die per direct ingaat.

Thuisbasis voor deze gemeenschappelijk samenwerking is het in Molenschot (Noord-Brabant) gevestigde bedrijf Care4Mare. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de opvang en gynaecologische begeleiding van merries. Care4Mare beschikt over een groot aantal eigen draagmerries en is goed ingericht met o.a. royale opvangmogelijkheden voor gastmerries. Het bedrijf is gesitueerd aan de A58, nabij de afslag Bavel (1 km van de afrit).

Gastmerries Van Olst naar Care4Mare

Tot voorheen stalde Hengstenhouderij Van Olst de merries van zijn klanten op het eigen bedrijf in Den Hout, maar vanaf nu zullen deze gastmerries bij Care4Mare in Molenschot ondergebracht worden. Overigens blijven de hengsten van Van Olst Horses wel in Den Hout en het verzenden van het sperma zal, zoals gebruikelijk, vanuit Den Hout plaatsvinden.

Dier-N-artsen

Dier-N-artsen (Oosteind) verzorgt o.l.v. Drs. Rijk-Jan Pleijter al jarenlang de merriebegeleiding bij Hengstenhouderij Van Olst. Naast de reguliere merriebegeleiding, zijn zij zeer ervaren en gespecialiseerd in embryo transplantatie en andere moderne voortplantingstechnieken. Het team van Dier-N-artsen zal bij Care4Mare de totale merriebegeleiding op zich nemen en met de mogelijkheden die de nieuwe samenwerking biedt wellicht gaat uitbreiden.

Meer informatie

www.care4mare.nl

Contactpersoon: Priscilla Verhees +31 (0) 610 512 018

www.diernartsen.nl

www.vanolsthorses.com



Bron: Horses.nl / Persbericht