Succesvol EK voor Arabische Volbloedpaarden

Van vrijdag 28 tot zondag 30 oktober werd in het Azelhof in Lier het EK voor Arabische volbloedpaarden en de United Crown Cup for Arabian Horses georganiseerd. Met in totaal 170 paarden, waarvan er 110 deelnamen aan het EK, werd het een succesvolle editie. De Belgische Nathalie De Haes won met Sidarta AS de Europese titel in de klasse Junior Colts.

Organisatrice Christine Jamar haalde voor de negentiende keer het EK naar België. De Balense blikt tevreden terug. “Eindelijk hebben we nog eens een Europees Kampioenschap kunnen organiseren. De laatste keer was in 2018. De negentiende editie was het eerste kampioenschap in België sinds de coronacrisis”, zegt Christine Jamar.

“Je voelde heel veel enthousiasme onder de deelnemers. Het was alsof iedereen nog een tandje had bijgestoken. De paarden waren piekfijn in orde en het enthousiasme van de deelnemers en paarden sloeg ook over op het publiek dat zondag in grote getalen aanwezig was. Het EK 2022 werd een onvergetelijke editie.”

Uitslagen

Bron: persbericht/ Horses.nl