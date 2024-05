Test Blue Hors Santiano zorgt voor problemen: Blue Hors-hengsten niet beschikbaar

Als EU-station maakt het hengstenstation van Blue Hors in Randbøl deel uit van een uitgebreid EU-testprogramma om de gezondheid van de hengsten te garanderen. Eén test heeft nu voor problemen gezorgd. Het gaat om een test van Pavo Cup-winnaar Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov). Hierdoor zijn alle Blue Hors-hengsten voorlopig niet beschikbaar.

Het Blue Hors EU-station in Randbøl is onderworpen aan een testprogramma waarbij bloedmonsters, spermamonsters en uitstrijkjes van voortplantingsorganen van alle dekhengsten worden geanalyseerd op verschillende ziekten. De testintervallen variëren afhankelijk van de ziekte in kwestie, waarbij sommige tests in het dekseizoen elke drie weken worden uitgevoerd.

Voorlopig geen sperma

“We ontvingen een onduidelijk resultaat van een enkele test van Blue Hors Santiano, wat betekent dat het monster noch negatief noch positief was. Op basis hiervan heeft de Deense Veterinaire en Voedselautoriteit besloten dat er geen sperma mag worden gevangen totdat we een negatief testresultaat kunnen voorleggen. Daarom kan er voorlopig geen sperma van Blue Hors besteld worden. Er zijn al nieuwe monsters bij het laboratorium ingediend en we wachten met spanning op de resultaten”, aldus fokkerijchef Martin Klavsen.

Geen ziekteverschijnselen

Verder laat Blue Hors weten dat Santiano niet ziek is. “Blue Hors Santiano vertoont geen ziekteverschijnselen en wordt sinds december 2023 elke drie weken getest, met tot nu toe acht negatieve uitslagen. Met dit in gedachten zijn wij er uiteraard van overtuigd dat de hengst niet ziek is en dat er een fout is gemaakt bij de analyse van het monster.”