Twee bekende Duitse fokkers overleden

Twee bekende Duitse fokkers zijn aan het begin van deze maand overleden. Günther Fielmann, de fokker van Helen Langehanenbergs internationale Grand Prix-merrie Annabelle (v. Conteur), is op 3 januari op 84-jarige leeftijd overleden. Twee dagen daarvoor kwam Georg Bischoff, de fokker van de goedgekeurde hengsten Barolo en de premiehengst Fürstbischof, op 94-jarige leeftijd te overlijden.

Günther Fielmann, een succesvolle ondernemer, is in het bijzijn van zijn familie vredig ingeslapen. De oprichter van de Fielmann Group, die zich de afgelopen decennia heeft ingezet voor natuurbehoud en sociale projecten, was ook een gepassioneerd fokker. Annebelle, die met Langehanenberg in 2021 deelnam aan het EK Dressuur in Riesenbeck, is zijn bekendste fokproduct. Op zijn Gut Schierensee fokte Fielmann onder andere ook Vitali (v. Contender) van Tim Price.

Georg Bischoff

Georg Bischoff fokte de goedgekeurde hengst Barolo (v. Bordeaux) en Fürstbischof (v. Fürst Romancier), maar uit zijn fokkerij komen ook meerdere Grand Prix-paarden, waaronder Friedolin (v. Fidertanz) van Hayley Beresford. Deze paarden komen alle drie uit dezelfde moederlijn.

Bron: Oldenburger Verband