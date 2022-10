WBFSH: wie registreert is fokker

Op de WBFSH-jaarvergadering heeft het bestuur van de koepelorganisatie van sportpaardenstamboeken zich uitgesproken voor een eenduidig systeem om te bepalen wie de fokker van een paard is. In de discussie die volgde, kwam het WBFSH-bestuur tegenover Duitse stamboekvertegenwoordigers te staan.

De WBFSH wil dat de persoon die het veulen registreert te boek komt te staan als fokker. Voordeel hiervan is dat dit gemakkelijk vast te stellen is, het leent zich niet voor discussie.

Treu en Hahn

Wilken Treu van het Hannoveraner Verband en André Hahn van het Oldenburger Verband stelden dat degene die de hengst heeft gekozen als partner voor een merrie de fokker hoort te zijn. Maar de meeste stamboeken werken niet met een administratie van geregistreerde fokmerries, waardoor het voor deze stamboeken onduidelijk is wie deze persoon is. Vandaar dat het WBFSH-bestuur vasthoudt aan het principe dat degene die het veulen registreert ook de fokker is.

Bron: Horses.nl