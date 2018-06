Friese hengst Fêde 350 overleden

In 1993 werd de hengst als Fedde fan ‘t Sudwiede geboren bij J. Schaap in Broek als telg uit stam 128. Drie jaar later werd hij ingeschreven in het stamboekregister onder de naam Fêde 350 en in 2001 werd hij ook op afstammelingen goedgekeurd. Fêde 350 stond enige jaren ter dekking bij Hendrik Eppinga in Oudemirdum en was de laatste jaren beschikbaar via zijn eigenaar Peter Kruidenier in Rhoon. Fêde 350 was de enige stamboekhengst die nog via natuurlijke dekking werd ingezet. Fêde 350 laat de fokkerij 33 sterkinderen na en twee preferente dochters. Daarnaast voeren vijf van zijn nakomelingen het sportpredicaat.

Bron: KFPS