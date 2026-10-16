Afscheid voor Melle en Minkema op Indoor Friesland: ‘Het is het juiste moment’

Twee publiekslievelingen komen Vanavond op de ‘Friese avond’ van Indoor Friesland voor de allerlaatste keer in actie: Melle van de Lits en zijn rijder Albert Minkema. Het uiterste succesvolle duo neemt deel aan het kampioenschap dubbelspannen en Melle loopt ook nog met Lisa Minkema bij de tuigpaarden onder het zadel. En dan is er dus de afscheidsceremonie. ''Het zal wel emotioneel worden'', aldus Albert. ''Maar ik heb er goed over nagedacht en het is het goede moment voor ons.''

KFPS Door

Melle (stamboeknaam Melcher fan ‘e Pikestjelp ((Wimer 461 x Jasper 366, fokker Aise Bouma) wordt in januari 2027 vijftien jaar en Minkemal zal dan zeventig kaarsjes uitblazen. ”Nu zijn we allebei nog gezond en fit. We kúnnen nu de tuigsport vaarwel zeggen, het móet niet. En dat is waar het om draait. Ik wil niet dat Melle, die altijd 110% zijn best doet en zoveel gewonnen heeft, minder waardering gaat krijgen. Het gaat mij er niet om dat hij derde of vijfde wordt; voor mij is dat ok. Maar het is een paard dat dat niet verdient. Dus vandaar de keuze om hem nu, in volle glorie, zijn laatste concours te laten lopen. Hij verdient een mooi afscheid!”

82 paarden uitgebracht

Minkema: ”Veertig jaar lang ben ik er al bij op de concoursvelden. In 1987 kwam ik voor het eerst in de uitslagen voor. En daarvóór was er al het ringsteken en maakten we deel uit van de Fryske Quadrille. Reken maar uit … 82 paarden heb ik uitgebracht; talloze kampioenslinten hebben talloze paarden voor me gewonnen. Elke dag, elk weekend, ben ik met paarden in de weer. Het is mooi geweest; er is meer op de wereld dan tuigen en paarden. Het lijkt ons mooi om een keer te kunnen zeggen: “Nu even niet”, en dan trekken we de deur achter ons dicht en gaan we eens op vakantie of gewoon een dagje weg als we er zin in hebben.”

‘We houden elkaar lekker jong en alert’

De paarden verdwijnen niet helemaal uit beeld bij Albert Minkema. ”Mijn vrouw en ik hebben een prachtige mantelzorgwoning bij het bedrijf, met plek voor een klein aantal paarden. Melle gaat lekker met mij mee, al gaat hij niet helemáál met pensioen; daar is hij te jong en te fris voor. Lisa zal hem af en toe meenemen voor een dressuurwedstrijd. Zelf zal ik hem regelmatig inspannen voor een recreatief ritje, samen met Pyter (spangenoot Pyter van de Lits v. Nane 492, red.) of alleen. Het blijft natuurlijk wel een paard met uitstraling, en alert is hij altijd. Als we twintig keer langs een brievenbus rijden en de 21ste keer staat de paal iets scheef, dan zal hem dat niet ontgaan. Ik denk dat we elkaar lekker jong en alert houden.”

Bron: KFPS